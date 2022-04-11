Генерал Ягун: У Кремлі шукають шляхи для свого порятунку в переговорах з українською стороною

За словами Віктора Ягуна, деякі представники російської еліти згадали своє українське походження

Віктор Ягун заявив, що у Кремлі шукають шляхи для свого порятунку. Фото: колаж "Сьогодні"

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014-2015 рр., директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун заявив, що у Кремлі шукають шляхи для свого порятунку у переговорах з українською стороною. За його словами, деякі люди з оточення Путіна опинилися у дуже складній ситуації.

Про це генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.

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Ягун заявив, що зараз з Україною почали спілкуватися багато партнерів, які допомагають у режимі онлайн. Крім того, почали спілкуватися люди з оточення президента РФ Володимира Путіна. За словами генерала, зараз вони опинилися у дуже складній ситуації.

"Вони реально пророкували, що найближчим часом у них може статися лихо і вони будуть змушені шукати шляхи порятунку. І співпраця з українською стороною для них – це порятунок, що вони можуть мати індульгенцію", – сказав Ягун.

Він додав, що деякі представники російської еліти також згадали своє українське походження, і це дуже допомагає.

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Генерал СБУ Ягун попередив про загрозу ядерної катастрофи під Києвом

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014-2015 рр., директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун попередив про загрозу ядерної катастрофи під Києвом. Раніше РФ визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досягнув своєї мети, але відведення військ не спостерігається. Про це Ягун сказав журналістам телеканалу "Україна 24" Олегу Білецькому та Юлії Галушці в ефірі проєкту FREEДОМ.

"Наші військові не спостерігають такого панічного відходу або навіть виведення російських військ. Вони, навпаки, закріпилися на зайнятих ділянках, їх дуже важко вибити з міської межі, вони дуже сильно чинять опір. Єдине, що є підтвердження того, що деякі частини повністю деморалізовані та фактично знищені і виводяться для реорганізації – це факт", – сказав Ягун.