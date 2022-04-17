Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Генерали РФ не погоджуються на наступ в Україні — голова ГУР

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 квітня, 23:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти бояться зазнати репресій у разі невдач
Буданов розповів, чому серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій/Фото: колаж: "Сьогодні"
Буданов розповів, чому серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій/Фото: колаж: "Сьогодні"

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що серед російського генералітету немає згоди щодо наступальних операцій, оскільки бояться загинути на полі бою.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

Реклама

Що сказав Будинок?

"Насправді росіяни готуються до вирішальної для них битви (на Донбасі – ред.) Вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже сильно обмежені в часі. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і справжні тактичні здобутки, які зможуть показати як, певною мірою, "виграш" у Росії в цій "спецоперації". Вони поспішають до, скажімо так, Великодня (24 квітня – ред.). Але я вам, скажу так – нічого в них не вийде, нікуди вони не встигнуть і Україна буде відстояна. Можливі певні тактичні перемоги (російських окупантів – ред.). У нас деякі селища переходять з рук у руки по два-три рази на добу. У російського генералітету немає "однорідності" виключно з однієї причини – на даному етапі, точно підтверджено про знищення 8 генералів (збройних сил РФ – ред.) І цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них", — зазначив Буданов.

Він наголосив, що російські генерали побоюються зазнати репресій у разі невдач.

Нині максимальна концентрація військових засобів окупантів концентрується в околицях міста Ізюм у Харківській області. Буданов додав, що в української розвідки немає даних про зменшення угруповання російських окупантів у Маріуполі. За його словами, чисельність підрозділів росіян залишається такою самою.

Крім того, він не підтвердив інформацію, яку поширювали російські пропагандистські ресурси й Міністерство оборони РФ, буцімто в небі над Одесою 16 квітня системи ППО росіян збили український транспортний літак із західною зброєю.

Реклама

Українська розвідка має дані, що в російських окупантів вичерпуються запаси високоточних ракет. Через санкції в окупантів немає можливості налагодити виробництво таких ракет.

Канцлер Австрії розповів про переговори з Путіним

Канцлер Австрії Карл Негаммер після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що лідер РФ упевнений, що виграє війну проти України.

Негаммер підкреслив, що він не може повністю пояснити мотиви Володимира Путіна. Водночас зазначив, що російський лідер має "власну військову логіку", додавши, що той "направив мені чіткі сигнали про свої побоювання, і що він, здавалося, мав повне уявлення про те, як розгортаються події".

Реклама

"Я думаю, що він зараз у своїй власній військовій логіці. Він вважає, що війна потрібна для гарантій безпеки Російської Федерації. Він не довіряє міжнародному співтовариству. Він звинувачує українців у геноциді на Донеччині. Отже, він зараз у своєму світі, але я думаю, він знає, що зараз відбувається в Україні", — сказав Негаммер.

Також австрійських політик додав, що Путін перейшов на німецьку під час їхньої особистої зустрічі, щоб попередити, що краще б війна закінчилася раніше, ніж пізніше.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 17 квітня
1
Особовий склад 20300
Особовий склад
2
Літаки 165
Літаки
3
Гелікоптери 146
Гелікоптери
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артилерія 376
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 127
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1471
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40273.41

Binance Coin (BNB)

413.76

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

111.2

Theta (THETA)

3.03

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.82

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти