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"Він у своєму світі" — канцлер Австрії розповів про переговори з Путіним

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 квітня, 22:55
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Російський лідер вважає, що виграє війну проти України
Путін та Негаммер провели переговори/Фото: kremlin.ru, Steffi Loos/Pool via REUTERS, колаж: "Сьогодні"
Путін та Негаммер провели переговори/Фото: kremlin.ru, Steffi Loos/Pool via REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Канцлер Австрії Карл Негаммер після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що лідер РФ упевнений, що виграє війну проти України.

Про це Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів в ефірі каналу NBC.

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Деталі

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що він не може повністю пояснити мотиви Володимира Путіна. Водночас зазначив, що російський лідер має "власну військову логіку", додавши, що той "направив мені чіткі сигнали про свої побоювання, і що він, здавалося, мав повне уявлення про те, як розгортаються події".

"Я думаю, що він зараз у своїй власній військовій логіці. Він вважає, що війна потрібна для гарантій безпеки Російської Федерації. Він не довіряє міжнародному співтовариству. Він звинувачує українців у геноциді на Донеччині. Отже, ну він зараз у своєму світі, але я думаю, він знає, що зараз відбувається в Україні", — сказав Негаммер.

Також австрійських політик додав, що Путін перемкнувся на німецьку під час їхньої особистої зустрічі, щоб попередити, що краще б війна закінчилася раніше, ніж пізніше.

Говорити з Путіним немає сенсу

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що дзвінки президентові РФ Володимиру Путіну не мають жодного сенсу. На його думку, російський президент не зацікавлений у переговорах із президентом України Володимиром Зеленським та пошуках миру.

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"Я до останнього сподівався, що він цього не зробить. Ми телефонували президенту Путіну перед початком війни. Однак через кілька тижнів він почав наступ. Я намагався розмовляти з ним до кінця. Хоча вторгнення мене не здивувало: майже 200 тисяч осіб у повному бойовому спорядженні були біля українських кордонів... Поки що метою Путіна є не пошуки миру, а спроба знищити український спротив, окупувати країну", — вважає Драгі.

Він також згадав, як під час телефонної розмови з Путіним запитав про його можливу зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

"Я його (Путіна – Ред.) запитав: "Коли ти побачишся із Зеленським? Тільки ви двоє можете розв’язати ці вузли". Він відповів: "Час ще не настав". Я наполягав: "Ухваліть рішення про припинення вогню". І знову: "Ні, час ще не настав", — розповів Драгі.

За його словами, далі Путін почав розповідати про оплату за російський газ в рублях, яка тоді ще не була офіційно прийнята у РФ.

"Ми попрощалися, зобов’язавшись переговорити протягом кількох днів. Але потім прийшов жах Бучі. Починаю думати, що мають рацію ті, хто каже: тобі з ними говорити марно, ти просто втрачаєш час. Я завжди захищав Макрона і продовжую стверджувати, що як нинішній президент країни ЄС він має рацію, намагаючись спробувати всі можливі шляхи діалогу. Але в мене складається враження, що жах війни з її бійнями, з тим, що вони зробили з дітьми та жінками, абсолютно не залежить від слів і телефонних дзвінків, які вони роблять", — резюмував Драгі.

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