Генсек НАТО оцінив шанси України виграти війну

Столтенберг констатував, що війна йде не так, як планувала Москва

Йєнс Столтенберг висловився про перебіг війни Росії проти України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, війна Росії проти України йде не так, як планували у Кремлі. Відповідно, Україна може виграти цю війну.

Про це Столтенберг сказав, виступаючи перед журналістами з відеозв'язку, пише CNN.

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Генсек НАТО відзначив невдачі Росії під Києвом та Харковом.

"Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Їй не вдалося взяти Київ. Вони відступають з-під Харкова, їхній великий наступ на Донбасі застопорився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей", – заявив Столтенберг.

Водночас, він наголосив на мужності українців, які захищають свою батьківщину.

"Щоб допомогти їм у цьому, союзники надали Україні допомогу у сфері безпеки на мільярди доларів", – сказав Столтенберг.

Генсек додав, "двері НАТО відчинені" для Швеції та Фінляндії, назвавши їх рішення про подання заявки "історичним".

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ЗСУ діють ефективніше, ніж армія РФ

Росія не була готова до війни, яку розв'язала в Україні, військове керівництво РФ розробило помилкові плани, а система прийняття рішень у російській армії є неефективною, заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013-2016 роках Філіп Брідлав.

"На півночі навколо Києва ця кампанія Росії безумовно провалилася. І, на мою думку, вони прийшли воювати на війну, до якої не були готові. Вони чекали одного, а отримали дещо зовсім інше. І тут, безумовно, ми бачимо, що українці дали їм гарного наздоганяючи насправді, росіяни там зазнали нищівної поразки", – підкреслив він.

Генерал вважає, що росіянам дуже важко виправити свої військові помилки.

"Ті з нас, хто командував великими військовими силами, знають, що якщо ти починаєш війну, починаючи з помилкової позиції, то поправити це по ходу війни дуже важко. І зараз Путін страждає через те, що їхні плани були неправильно розроблені з самого початку, були прийнято неправильні рішення", – сказав Філіп Брідлав.

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