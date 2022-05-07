Столтенберг відверто пояснив, чому НАТО не спрямовує війська в Україну

Водночас, НАТО збільшує військовий захист східного флангу

Столтенберг розповів про участь НАТО у війні / Колаж "Сьогодні"

НАТО надає масову підтримку Україні у війні з Росією. Однак Альянс не буде ставати чийсь бік, щоб запобігти світовому конфлікту. Водночас НАТО посилює військовий захист східного флангу.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг виданню Welt am Sonntag.

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НАТО завжди має бути готовим до масштабної війни. Завдання Альянсу максимально мінімізувати ризики, щоб запобігти світовому конфлікту. Однак у війні Росії та України НАТО не братиме участі, заявив Йєнс Столтенберг.

"Ми маємо зробити все, щоб війна в Україні не перекинулася на інші країни. Ось чому ми не спрямовуємо війська НАТО в Україну. Ми масово підтримуємо країну, але НАТО навмисно не є частиною війни", – каже генсек.

Водночас, НАТО збільшує військовий захист східного флангу.

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"Ми не залишаємо місця для непорозумінь чи прорахунків. Москва має розуміти: напад на країну НАТО буде нападом на всі 30 держав-членів", – каже Столтенберг.

ЗСУ переходять на зброю НАТО

Під час саміту міністрів оборони 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині було прийнято стратегічне рішення щодо переходу української армії на західні калібри та техніку за стандартами НАТО.

Було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі. Це дозволить оптимізувати та прискорити важливі процеси одержання зброї, удосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

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