Подоляк: Путін всім набрид, НАТО дійде до передмістя Санкт-Петербурга

Намір Фінляндії вступити до НАТО свідчить, що на Заході перестали боятися погроз Росії.
Про це написав у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи розмову президентів Фінляндії та РФ Саулі Нійністе і Володимира Путіна щодо розширення НАТО.
"Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга – так можна перекласти розмову Саулі Нійністе з російським президентом з дипломатичної мови на просту. Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін", – зазначив Подоляк.
Росія остаточно набридла всьому світу, погрози Москви більше нікого не цікавлять. Кордони НАТО дійдуть до передмістя Санкт-Петербурга — так можна перекласти розмову @niinisto з російським президентом з дипломатичної мови на просту. Ласкаво просимо до нової реальності, пане Путін.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 14, 2022
Нагадаємо, Президент Фінляндії Саулі Нійністе зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну і особисто повідомив, що його країна вирішила добиватися членства в НАТО, про що інформує свого сусіда. Фінський лідер розповів Путіну, наскільки фундаментально змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, та масоване вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.
Росія погрожує Фінляндії через НАТО
- 14 травня заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що у Москви виникають питання у зв'язку з фактичною відмовою Фінляндії та Швеції від без'ядерного статусу у зв'язку з можливим вступом до НАТО. "Це нова реальність, яку ми маємо враховувати. Виникає питання негативних ядерних гарантій для цих держав", – цитує цього діяча російська агенція "Інтерфакс".
- На день раніше перший заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що "як тільки Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою цілю для російських військових.
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