Росія програє війну, але Путін вірить у протилежне: заяви влади за 17 квітня

Російські війська стають слабшими. Через це загарбники намагаються здобути хоч якусь перемогу

Путін вірить, що виграє війну в Україні / Колаж "Сьогодні"

Триває 53-й день війни Росії з Україною. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що РФ живить себе хибними надіями на перемогу. Угруповання російських військ, що тримає в блокаді Маріуполь, вже послабшало. Проте глава держави Володимир Зеленський упевнений, що є два варіанти для деокупації міста.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 17 квітня

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Влада відновить зруйновані будинки українців та справедливість

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада відновить усі будинки українців, які зруйнували російські окупанти.

"Кожен в Україні має право на своє житло, на свій власний будинок або свою квартиру. Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Весь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі. Абсолютно не сумніваюся, що нам вдасться не лише відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушено", – сказав Зеленський.

Росія програє

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що Російська Федерація програє війну в Україні

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""Путін вірить, що виграє війну в Україні". Ілюзії такого масштабу завжди призводять до трагедії. Росія програє. У військовому, економічному та географічному сенсах. Країна-вигнанець з негативним профілем у підручниках історії. Такою буде "перемога"", – йдеться у повідомленні.

Маріупольське угруповання військ РФ різко ослабло

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що угруповання російських військ, яке утримує в блокаді Маріуполь, ослабло Загарбники намагаються здобути хоч якусь перемогу у місті.

"За деякими даними, різко ослабло маріупольське угруповання, російське. Частково вибите, частково виведене на напрямок головного удару туди, на північ. Ці дані зазвичай вимагають перевірки, але воно стало мало не вдвічі менше", – сказав Олексій Арестович.

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Є два способи деокупації Маріуполя

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія свідомо знищує всіх, хто перебуває у Маріуполі. За його словами, ситуація у місті залишається дуже жорсткою та нелюдською.

"Ситуація у Маріуполі залишається дуже жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, у Маріуполі", – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що вплинути на ситуацію у Маріуполі можна двома способами:

партнери нададуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки, щоб наша країна могла знизити тиск окупантів на місто та деблокувати його,

переговорний шлях, у якому роль партнерів має бути визначальною.

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