Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Генштаб назвав напрямок, який окупанти намагаються посилено знищити

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 19:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Загарбники застосовують авіацію, артилерію та міномети
Окупанти хочуть атакувати Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти хочуть атакувати Донбас. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 19 травня російські окупанти зосередили основні зусилля на Донецькому напрямку. Загарбники застосовують авіацію, артилерію та міномети. Також ворог обстрілює Сумську область.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Реклама

Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури з території республіки Білорусь.

  • На Сіверському напрямку противник продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З метою уточнення положення наших підрозділів, позицій артилерії і маршрутів висування ворог вів повітряну розвідку за допомоги БпЛА.

  • Ворог обстріляв із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

    Реклама

  • На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах намагався проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

  • Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.

  • На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

    Реклама

  • На Донецькому напрямку, з метою покращення тактичного положення в окремих районах, ворог активізував наступальні та штурмові дії.

  • В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

  • Окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року – Розівка) Ясинуватського району та намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.

  • На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.

  • На Курахівському напрямку противник, за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.

  • На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.

  • На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Під прикриттям вогню мінометів та ствольної артилерії продовжував заходи інженерного обладнання позицій. Посилив угруповання підрозділами радіоелектронної боротьби.

  • В Бессарабському операційному районі на території Придністровського регіону Республіки Молдова ситуація змін не зазнала.

  • Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, підтримки дій наземного угруповання та блокування цивільного судноплавства.

  • На тимчасово захоплених територіях України ворог продовжує здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, порушує права та свободи мирних жителів, забороняє вільне пересування та переміщення на територію підконтрольну уряду України.

  • Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються. Особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ.

Окупанти обстрілюють населені пункти України. Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ вибили окупантів ще з одного села на Харківщин

Ще один населений пункт повернувся під контроль Києва – ЗСУ звільнили селище Дементіївку, яке розташоване у Дергачівському районі Харківської області. Про це повідомляється у зведенні Генштабу.

"На Харківському напрямку основні зусилля супротивник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій. За результатами наступу наших військ звільнено населений пункт Дементіївка. Противник веде наступ у районі населеного пункту Тернова, бойові дії продовжуються", – сказано у зведенні Генштабу.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Більше новин
Хроніка обстрілів
Деталі
Save Mariupol Azovstal! Right now!
Деталі евакуації
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості в Україні
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 19 травня
1
Особовий склад 28500
Особовий склад
2
Літаки 203
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1254
Танки
5
ББМ 3063
ББМ
6
Артилерія 595
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 199
РСЗВ
9
БПЛА 455
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2157
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30378.82

Binance Coin (BNB)

306.56

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

71.99

Theta (THETA)

1.29

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,75 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.75

Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти