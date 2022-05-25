Генштаб назвав напрямки на Донбасі, де ЗСУ розгромили окупантів

Росіяни вели безуспішний наступ в районі трьох населених пунктів

ЗСУ розгромили окупантів на Бахмутському напрямку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація на Донбасі за останні дні значно ускладнилася. В районі Лиману та Сєверодонецьку тривають важкі бої. Однак на Бахмутському напрямку ЗСУ вдалося відбити наступ окупантів в районі трьох населених пунктів. Там ворог зазнав значних втрат.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Так, на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в районі Комишувахи, Яковлівки і Троїцького, успіху не мав, зазнав втрат.

Крім того, на Лиманському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. За артилерійської та авіаційної підтримки веде бойові дії в районі населеного пункту Лиман.

На Сєверодонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, російські окупанти ведуть наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

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На Авдіївському напрямку ворог не припиняє мінометні та артилерійські обстріли позицій Сил оборони і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Оріхів та Новосілка. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах Кам’янки, Авдіївки і Новомихайлівки.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих позицій. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Рубіжне. Крім того, ворог здійснив чергову спробу ведення наступальних дій у напрямку Тернової, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків в районі населених пунктів Святогірськ та Довгеньке. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Байрак.

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За підтримки артилерії та армійської авіації ворог безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка.

Обстановка на півночі та півдні

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білоруско-українського кордону. Не минула загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнує опорні пункти в прикордонних районах на території Брянської області. Окупанти продовжували артилерійські та мінометні обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури у Сумській області з території РФ.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ та вів контрбатарейну боротьбу. Проводив заходи інженерного забезпечення основних шляхів сполучення та мостів.

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