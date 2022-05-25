Генштаб назвал направления на Донбассе, где ВСУ разгромили оккупантов

Россияне вели безуспешное наступление в районе трех населенных пунктов

ВСУ разгромили оккупантов на Бахмутском направлении. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация на Донбассе за последние дни значительно усложнилась. В районе Лимана и Северодонецка продолжаются тяжелые бои. Однако на Бахмутском направлении ВСУ удалось отразить наступление оккупантов в районе трех населенных пунктов. Там враг понес значительные потери.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Так, на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого, успеха не имел, понес потери.

Кроме того, на Лиманском направлении враг активизировал ведение боевых действий. При артиллерийской и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе населённого пункта Лиман.

На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, российские оккупанты ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются.

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На Авдеевском направлении враг не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Марьинка, Орехов и Новоселка. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

Ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении главные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых позиций. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе населённого пункта Рубежное. Кроме того, враг предпринял очередную попытку ведения наступательных действий в направлении Терновой, успеха не имел.

На Славянском направлении вражеские подразделения активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий восстановления наступления. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе населенных пунктов Святогорск и Довгенькое. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Байрак.

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При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека.

Обстановка на севере и юге

На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы. Не прошла угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении враг продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует опорные пункты в приграничных районах на территории Брянской области. Оккупанты продолжали артиллерийские и минометные обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории РФ.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не производил. Совершал обстрелы подразделений наших войск и вел контрбатарейную борьбу. Проводил мероприятия по инженерному обеспечению основных путей сообщения и мостов.

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