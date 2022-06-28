Генштаб назвав найбільш смертоносний напрямок для російських загарбників за добу

Оприлюднено втрати РФ за час війни в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові продовжують протистояти російському вторгненню. За останню добу вони знищили 250 окупантів, а також 15 танків, 1 вертоліт, 17 броньованих машин та іншу техніку ворога. Про втрати російської армії за час війни в Україні доповів Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно становлять:

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особового складу — близько 35250 (+250) осіб

танків ‒ 1567 (+15) одиниць,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3704 (+17) одиниці,

артилерійських систем – 778 (+7) одиниць,

РСЗВ — 243 (+0) одиниці,

засобів ППО — 102 (+1) одиниці,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 185 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 636 (+0) одиниць,

крилатих ракет — 139 (+0) одиниць,

кораблів /катерів — 14 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2589 (+14) одиниць,

спеціальної техніки — 61 (+1) одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 28 червня: мінус 250 рашистів – за останню добу знищено 15 танків і 17 броньованих машин, 7 артилерійських систем і вже звично знищено "гордість Росі" вертоліт К-52 "Алігатор".

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Раніше Генштаб повідомив, що Збройні сили України на Донбасі відбивають штурми російських військ на Лисичанському, Бахмутському та Слов'янському напрямках. Також окупанти намагалися просуватися на Харківщині, але були змушені відійти.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 26 червня в ефірі національного телемарафону заявив, що окупанти стягують сили до Слов'янська, щоб спробувати повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька.

27 червня війська РФ атакували Полтавську область – ракети влучили у торговельний центр у Кременчуці. Про прильоти у місті голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив о 16:00. Було відомо, що постраждав цивільний об'єкт. Також вибухи чули у Полтаві, проте прильотів в обласному центрі не зафіксовано.