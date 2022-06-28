Генштаб назвал самое смертоносное направление для российских захватчиков в сутки

Обнародованы потери РФ за время войны в Украине

Россияне продолжают терять людей и технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают противостоять российскому вторжению. За последние сутки они уничтожили 250 оккупантов, а также 15 танков, 1 вертолет, 17 бронированных машин и другую технику врага. О потерях российской армии за время войны в Украине доложил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.06 ориентировочно составили:

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личного состава – около 35250 (+250) человек

танков ‒ 1567 (+15) единиц,

боевых бронированных машин / APV ‒ 3704 (+17) единицы,

артиллерийских систем – 778 (+7) единиц,

РСЗО – 243 (+0) единицы,

средств ПВО – 102 (+1) единицы,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 185 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) единиц,

крылатых ракет – 139 (+0) единиц,

кораблей /катеров – 14 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц,

специальной техники – 61 (+1) единица.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 28 июня: минус 250 рашистов – за последние сутки уничтожены 15 танков и 17 бронированных машин, 7 артиллерийских систем и уже привычно уничтожены "гордость Росси" вертолет -52 "Аллигатор".

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Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины на Донбассе отражают штурмы российских войск на Лисичанском, Бахмутском и Славянском направлениях. Также оккупанты пытались продвигаться в Харьковской области, но были вынуждены отойти.

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