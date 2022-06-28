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Генштаб назвал самое смертоносное направление для российских захватчиков в сутки

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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28 июня, 11:43
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Обнародованы потери РФ за время войны в Украине
Россияне продолжают терять людей и технику
Россияне продолжают терять людей и технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают противостоять российскому вторжению. За последние сутки они уничтожили 250 оккупантов, а также 15 танков, 1 вертолет, 17 бронированных машин и другую технику врага. О потерях российской армии за время войны в Украине доложил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 35250 (+250) человек
  • танков ‒ 1567 (+15) единиц,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 3704 (+17) единицы,
  • артиллерийских систем – 778 (+7) единиц,
  • РСЗО – 243 (+0) единицы,
  • средств ПВО – 102 (+1) единицы,
  • самолетов – 217 (+0) единиц,
  • вертолетов – 185 (+1) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) единиц,
  • крылатых ракет – 139 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров – 14 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц,
  • специальной техники – 61 (+1) единица.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 28 июня: минус 250 рашистов – за последние сутки уничтожены 15 танков и 17 бронированных машин, 7 артиллерийских систем и уже привычно уничтожены "гордость Росси" вертолет -52 "Аллигатор".

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Ранее Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины на Донбассе отражают штурмы российских войск на Лисичанском, Бахмутском и Славянском направлениях. Также оккупанты пытались продвигаться в Харьковской области, но были вынуждены отойти.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 июня в эфире национального телемарафона заявил, что кафиры стягивают силы к Славянску, чтобы попытаться повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка

27 июня войска РФ атаковали Полтавскую область ракеты попали в торговый центр в Кременчуге. О прилетах в городе глава областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в 16:00. Было известно, что пострадал гражданский объект. Также взрывы слышали в Полтаве, однако прилеты в областном центре не зафиксированы.

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Данные на 09:00 28 июня
1
Личный состав 35250
Личный состав
2
Танки 1567
Танки
3
ББМ 3704
ББМ
4
Артиллерия 778
Артиллерия
5
Средства ПВО 102
Средства ПВО
6
РСЗО 243
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2589
Транспорт
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Дмитрий Чавалах – старший лейтенант ВСУ. Первый боевой опыт юноша из Хмельницкой области получил еще в 2014 году, участник АТО. Сейчас он уже признанный мастер военного дела, командир подразделения. За личное мужество при обороне Херсонской области удостоен звания Герой Украины.
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