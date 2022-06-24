Генштаб оприлюднив втрати РФ за чотири місяці війни

З початку вторгнення в Україну російські військові втратили 34 530 осіб особового складу, а також багато військової техніки. Минулої доби ЗСУ ліквідували 100 окупантів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу України у Facebook .
За даними відомства, минулої доби армія РФ зазнала найбільших втрат на Бахмутському та Слов'янському напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів на 24 червня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34530 (+100) осіб ліквідовано,
- танків – 1507 (+3),
- бойових броньованих машин – 3637 (+5),
- артилерійських систем – 759 (+3),
- РСЗВ – 241 (+1),
- кошти ППО – 99 (+0),
- літаків – 216 (+0),
- вертольотів – 183 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),
- крилаті ракети – 137 (+0),
- кораблі/катери – 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2553 (+5),
- спеціальна техніка – 60 (+0).
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 червня.
Ситуація в Україні
- Збройним силам України доведеться відійти від Сєвєродонецька – наші захисники вже отримали таку команду.
- ЗСУ успішно зупинили наступ ворога на важливому напрямку
- Інститут вивчення слідування війни зазначає, що штурмові операції Лисичанська не допоможуть Росії мати перевагу у війні, найближчим часом наступ російських військ значно знизиться .
- ЗСУ на півдні країни знищили понад 40 російських окупантів. Крім того, наші захисники "мінусували" техніку загарбників.
- Львівські десантники збили розвідувально-ударний вертоліт РФ Ка-52 "Алігатор". Його вартість – 16 мільйонів доларів.
- Російські окупанти продовжують обстрілювати Україною. Загарбники потужно атакують Запорізьку область.
- У Росії "анонсували" підрив лікарні у Харкові . Ймовірно, окупанти планують звинуватити у цьому Україну. Також повідомлялося, що ворог обстрілював Харківську область, внаслідок чого є загиблі та поранені.