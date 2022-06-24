Генштаб оприлюднив втрати РФ за чотири місяці війни

Окупанти зазнають величезних втрат на Бахмутському та Слов'янському напрямках

Стало відомо, скільки загинуло окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення в Україну російські військові втратили 34 530 осіб особового складу, а також багато військової техніки. Минулої доби ЗСУ ліквідували 100 окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу України у Facebook .

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За даними відомства, минулої доби армія РФ зазнала найбільших втрат на Бахмутському та Слов'янському напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів на 24 червня орієнтовно склали:

особового складу – близько 34530 (+100) осіб ліквідовано,

танків – 1507 (+3),

бойових броньованих машин – 3637 (+5),

артилерійських систем – 759 (+3),

РСЗВ – 241 (+1),

кошти ППО – 99 (+0),

літаків – 216 (+0),

вертольотів – 183 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі/катери – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2553 (+5),

спеціальна техніка – 60 (+0).

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Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 червня.

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