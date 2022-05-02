Генштаб озвучив втрати окупантів: близько 24 тисяч вбитих і майже 200 літаків

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися в Харківській області

Окупанти втратили вбитими 24 тисячі людей та майже 200 літаків / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська окупаційна армія в Україні станом на 2 травня втратила вбитими майже 24 тисячі осіб, також ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 23 800 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1048 (+22) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од.;

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артилерійських систем – 459 (+8) од.;

РСЗВ – 152 (+1) од.;

засобів ППО – 80 (+0) од.;

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літаків – 194 (+2) од.;

гелікоптерів – 155 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1824 (+28) од.;

кораблі/катери – 8 (+0) од. (знищені зранку 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26);

спеціальної техніки – 38 (+6);

крилатих ракет – 84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

ЗСУ відбили 10 атак на Донбасі

Російські окупанти станом на 2 травня намагаються наступати на Донбасі, на Харківщині та на півдні. При цьому противник зазнає значних втрат, зокрема, на Донбасі минулої доби відбито десять російських атак, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони уразили десять БпЛА "Орлан-10".

Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено два танки, сімнадцять артилерійських систем, тридцять вісім одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.