Генштаб повідомив, де загарбники зазнали найбільших втрат за добу

Українські військові продовжують не лише відбивати атаки російських окупантів, а й завдавати їм важких ударів. Рашисти зазнають величезних втрат в нашій країні.
Генштаб на своїй сторінці в Facebook оприлюднив нові бойові втрати росіян.
Яка ситуація
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 31 360 (+110) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1390 (+4) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од.;
- артилерійських систем – 694 (+4) од.;
- РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 96 (+0) од.;
- літаків – 212 (+1) од.;
- гелікоптерів – 177 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2);
- крилатих ракет ‒ 125 (+0);
- кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2405 (+10) од.;
- спеціальної техніки ‒ 53 (+0).
У Генштабі заявили, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані ще уточнюються.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що поки російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У районі Білогорівки противник використовує ДРГ. До того ж ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Новоохтирки та Воронового.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"