Генштаб сообщил, где захватчики понесли наибольшие потери за сутки

ВСУ уничтожили уже 1390 танков противника

Украинские военные ликвидировали уже около 31 360 российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Украинские военные продолжают не только отражать атаки российских оккупантов, но и наносить им тяжелые удары. Рашисты терпят огромные потери в нашей стране.

Генштаб на своей странице в Facebook обнародовал новые боевые потери россиян.

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Какая ситуация

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31 360 (+110) человек ликвидировано;

танков ‒ 1390 (+4) ед.;

боевых бронированных машин – 3416 (+16) ед.;

артиллерийских систем – 694 (+4) ед.;

РСЗО ‒ 207 (+0) ед.;

средства ПВО – 96 (+0) ед.;

самолетов – 212 (+1) ед.;

вертолетов – 177 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2);

крылатых ракет – 125 (+0);

кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед.;

специальной техники – 53 (+0).

В Генштабе заявили, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные еще уточняются.

Фото – Генеральный штаб ВСУ.

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Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что пока российские оккупанты штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе Белогоровки противник использует ДРГ. К тому же ВСУ отразили штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового.

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