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Генштаб сообщил, где захватчики понесли наибольшие потери за сутки

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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7 июня, 11:21
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ВСУ уничтожили уже 1390 танков противника
Украинские военные ликвидировали уже около 31 360 российских оккупантов.
Украинские военные ликвидировали уже около 31 360 российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Украинские военные продолжают не только отражать атаки российских оккупантов, но и наносить им тяжелые удары. Рашисты терпят огромные потери в нашей стране.

Генштаб на своей странице в Facebook обнародовал новые боевые потери россиян.

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Какая ситуация

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31 360 (+110) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1390 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3416 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем – 694 (+4) ед.;
  • РСЗО ‒ 207 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 96 (+0) ед.;
  • самолетов – 212 (+1) ед.;
  • вертолетов – 177 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2);
  • крылатых ракет – 125 (+0);
  • кораблей/катеров ‒ 13 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2405 (+10) ед.;
  • специальной техники – 53 (+0).

В Генштабе заявили, что наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные еще уточняются.

Фото – Генеральный штаб ВСУ.
Фото – Генеральный штаб ВСУ.

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Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что пока российские оккупанты штурмуют Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе Белогоровки противник использует ДРГ. К тому же ВСУ отразили штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового.

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Данные на 10:30 7 июня
1
Личный состав 31360
Личный состав
2
Танки 1390
Танки
3
ББМ 3416
ББМ
4
Артиллерия 694
Артиллерия
5
Средства ПВО 96
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 177
Вертолеты
9
БПЛА 553
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2405
Транспорт
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Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

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