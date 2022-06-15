Генштаб повідомив про найбільші втрати росіян за останні тижні

ЗСУ також знищили десятки одиниць техніки окупантів

ЗСУ завдали росіянам розгромних втрат. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують нести нищівні втрати у війні в Україні. Лише за останню добу ліквідовані близько 250 російських військових. Крім того, ЗСУ збили чотири ворожі ракети та знищили кілька десятків одиниць російської техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Зазначимо, вперше за тривалий час, окупанти понесли настільки розгромні втрати. Останні дні росіяни щодня втрачали від 100 до 200 своїх солдат. Про 250 загиблих окупантів за добу не повідомлялося з 28 травня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 32750 (+250) осіб ліквідовано,

осіб ліквідовано, танків ‒ 1440 (+6) ,

, бойових броньованих машин ‒ 3528 (+25) ,

, артилерійських систем – 722 (+1) ,

, РСЗВ – 230 (+1) ,

, засоби ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

гелікоптерів – 179 (+1) ,

, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3) ,

, крилаті ракети – 129 (+4) ,

, кораблі /катери – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12) ,

, спеціальна техніка – 55 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

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Раніше ми писали, що на півдні українські військові завдали ракетних ударів по складах з пальним і районах зосередження техніки російських окупантів.

Також повідомлялося. що російські спецслужби почали активно скуповувати за кордоном супутникові знімки України через підставні компанії. Їх цікавить як лінія фронту, так і громадянська інфраструктура.