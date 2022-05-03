Генштаб: ЗСУ ліквідували вже 24 200 окупантів та знищили 1062 танки

Тільки минулої доби ворог втратив ще 400 одиниць особового складу

Ворог продовжує нести втрати в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська окупаційна армія в Україні станом на 3 травня втратила вже понад 24 тисячі своїх солдат. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували щонайменше 400 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно становили:

особового складу – близько 24 200 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1062 (+14) од.,

бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од.,

артилерійських систем – 475 (+16) од.,

РСЗВ – 162 (+10) од.,

засобів ППО – 80 (+0) од.,

літаків – 194 (+0) од.,

вертольотів – 155 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 (+19) од.,

кораблів/катерів – 10 (+2) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 (+20),

спеціальної техніки – 38 (+0),

крилатих ракет – 84 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

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Росія ввела в Україну 65% усіх своїх наземних сил

Росія задіяла в Україні приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності. Чверть сил, ймовірно, виведено з ладу.

Так, за даними розвідки, на початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової чисельності.

"Цілком ймовірно, що більше чверті цих частин у даний час виведені з ладу. Деякі з найелітніших частин Росії, у тому числі Повітряно-десантні війська, постраждали від найвищих показників виснаження", – йдеться у повідомленні розвідки Британії.

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