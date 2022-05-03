Генштаб: ВСУ ликвидировали уже 24 200 оккупантов и уничтожили 1062 танка

Только за прошедшие сутки враг потерял еще 400 единиц личного состава

Враг продолжает нести потери в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская оккупационная армия в Украине по состоянию на 3 мая потеряла уже более 24 тысяч своих солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали по меньшей мере 400 оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 24 200 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1062 (+14) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед.,

артиллерийских систем – 475 (+16) ед.,

РСЗО – 162 (+10) ед.,

средства ПВО – 80 (+0) ед.,

самолетов – 194 (+0) ед.,

вертолетов – 155 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 1843 (+19) ед.,

кораблей /катеров – 10 (+2) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),

специальной техники – 38 (+0),

крылатых ракет – 84 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

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Россия ввела в Украину 65% всех своих наземных сил

Россия задействовала в Украине примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Четверть сил, вероятно, выведена из строя.

Так, по данным разведки, в начале конфликта Россия задействовала больше 120 батальонных тактических групп, что составляет примерно 65% всей ее наземной боевой численности.

"Вполне возможно, что более четверти этих частей в настоящее время выведены из строя. Некоторые из самых элитных частей России, в том числе Воздушно-десантные войска, пострадали от высоких показателей истощения", – говорится в сообщении разведки Британии.

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