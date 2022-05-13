Генштаб ЗСУ назвав головні "гарячі точки" в Україні

Під російськими ударами – Сумська і Харківська області, а також Донбас

Російські війська продовжують обстріли українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі. Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ в Харківській та Сумській областях, а також на Донбасі.

Про це пише Telegram-канал "Україна 24" з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ. Зокрема, повідомляється:

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На Південнобузькому, Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

На Сіверському - з території РФ ворог обстрілював з артилерії цивільні об'єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по Товстодубовому.

На Слобожанському - підрозділи противника обстрілювали позиції ЗСУ в районах Петрівки, Питомника, Руських Тишків та Тернової.

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На Слов'янському - противник основні зусилля зосереджував на наступі в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському – ворожі підрозділи продовжують обстрілювати українські війська.

На Лиманському – ворог безуспішно намагається закріпитись в районі Олександрівки.

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На Сєвєродонецькому - окупанти обстрілюють Рубіжне.

На Бахмутському - обстріли Тошківки та Оріхового.

На Авдіївському - ворог веде наступальні дії у напрямках Кам'янки та Новоселівки, успіху не має.

У Маріуполі - на території заводу "Азовсталь" продовжуються обстріли.

Озвучено втрати окупантів

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02 до 13.05 становлять: