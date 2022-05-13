Генштаб ВСУ назвал главные "горячие точки" в Украине

В Украине сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси. Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ в Харьковской и Сумской областях, а также на Донбассе.
Об этом пишет Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ. В частности, сообщается:
На Южнобужском, Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил.
На Северском – с территории РФ враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты на территории Сумской области и нанес авиаудара по Товстодубову.
На Слобожанском – подразделения противника обстреливали позиции ВСУ в районах Петровки, Питомника, Русских Тишков и Терновой.
На Славянском – противник основные усилия сосредотачивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, успеха не имел.
На Донецком и Таврическом – вражеские подразделения продолжают обстреливать украинские войска.
На Лиманском – враг безуспешно пытается закрепиться в районе Александровки.
На Северодонецком – оккупанты обстреливают Рубежное.
На Бахмутском – обстрелы Тошковки и Орехового.
На Авдеевском – враг ведет наступательные действия в направлениях Каменки и Новоселовки, успеха не имеет.
В Мариуполе – на территории завода "Азовсталь" продолжаются обстрелы.
Озвучены потери оккупантов
По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24.02 по 13.05 составляют:
- личный состав – около 26 900 (+250) военных,
- танки ‒ 1205 (+10) ед.,
- боевые бронированные машины ‒ 2900 (+27) ед.,
- артиллерийские системы – 542 (+8) ед.,
- РСЗО – 193 (+2) ед.,
- средства ПВО – 88 (+1) ед.,
- самолеты – 200 (+1) ед.,
- вертолеты – 162 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
- крылатые ракеты – 95 (+1),
- корабли / катера – 13 (+0) ед.,
- автомобильная техника и автоцистерны – 2042 (+23) ед.,
- специальная техника – 41 (+0).
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине