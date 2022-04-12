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Генштаб ЗСУ: небезпека ракетного обстрілу залишається високою

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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12 квітня, 19:42
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Російські війська проводять перегрупування та переписують умови контрактів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують спроби захопити територію Донбасу. Про оперативну ситуацію в Україні повідомили у Генштабі.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння щодо об'єктів військової та цивільної інфраструктури на всій території України та ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

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Триває перегрупування та переміщення підрозділів противника до районів зосередження на Слобожанському та Донецькому напрямках. Щоб не дати місцевим жителям зафіксувати переміщення колон озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей Російської Федерації під виглядом високого рівня "терористичної загрози" посилено адміністративно-поліцейський режим.

Одночасно з метою посилення угруповання ворог здійснює прискорену підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі РФ, переміщення підрозділів росгвардії до прикордонних з Україною районів.

Російське командування переглядає умови контрактів для узаконення участі у бойових діях за межами Росії та запобігання їх розірванню з боку військовослужбовців.

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Що відбувається за напрямками

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін.

На Сіверському напрямку проводяться планові заходи оперативної та бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі. Окремі військові підрозділи цієї країни продовжують виконувати завдання щодо посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону.

Завершується переміщення підрозділів 41 загальновійськової армії та 90 танкової дивізії Центрального військового округу у певні райони Білгородської та Воронезької областей.

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На Слобожанському напрямку йде часткове блокування Харкова. Водночас противник продовжує застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П'ятихатки.

У районі міста Ізюм окупанти проводили перегрупування підрозділів, поповнювали запаси матеріально-технічних засобів та зосереджували увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Йде повітряна розвідка району із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Для посилення угруповання до зазначеного району переміщені окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил РФ.

У Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації та тактичних ракетних комплексів.

Протягом дня російські військові намагалися покращити тактичне становище у районах населених пунктів Попасне, Степове, Рубіжне та Нижнє. Успіху не було.

Інженерні підрозділи РФ намагаються відновити залізничні мости у районі Сватового. Продовжуються бої за Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводив повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілював Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та розвідки.

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Ніна Кваша – старший солдат військової медицини. Маючи медичну освіту та сильну волю, вона вирішила, що буде корисною на фронті. З перших днів війни добровольцем вступила до лав ЗСУ, де стала бойовим медиком 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. За свою вдачу та безстрашність отримала позивний Амазонка. Загинула під Гостомелем, рятуючи бійців під ворожим вогнем. Їй було лише 23…

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