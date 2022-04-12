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Генштаб ВСУ: опасность ракетных обстрелов остается высокой

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 19:42
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Российские войска проводят перегруппировку и переписывают условия контрактов
ВСУ рассказали о военной ситуации в стране
ВСУ рассказали о военной ситуации в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают попытки захватить территории Донбасса. Об оперативной ситуации в Украине сообщили в Генштабе.

Остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей.

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Продолжается перегруппировка и перемещение подразделений противника в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях. Чтобы не дать местным жителям зафиксировать перемещение колонн вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей Российской Федерации под видом высокого уровня "террористической угрозы" усилен административно-полицейский режим.

Одновременно с целью усиления группировки враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе РФ, перемещение подразделений росгвардии в приграничные с Украиной районы.

Российское командование пересматривает условия контрактов для узаконивания участия в боевых действиях за пределами России и предотвращения их расторжения со стороны военнослужащих.

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Что происходит по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении проводятся плановые мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси. Отдельные военные подразделения этой страны продолжают выполнять задачи усиления украинско-белорусского участка государственной границы.

Завершается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа в определенные районы Белгородской и Воронежской областей.

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На Слобожанском направлении идет частичная блокировка Харькова. В то же время противник продолжает применять артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения жилых массивов городов Харьков, Дергачи и Пятихатки.

В районе города Изюм оккупанты проводили перегруппировку подразделений, пополняли запасы материально-технических средств и сосредотачивали внимание на содержании понтонной переправы через реку Северский Донец. Идет воздушная разведка района с применением беспилотных летательных аппаратов. Для усиления группировки в указанный район перемещены отдельные подразделения 1-й танковой армии вооруженных сил РФ.

В Донецком направлении вражеские войска продолжают интенсивное применение авиации и тактических ракетных комплексов.

В течение дня российские военные пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Рубежное и Нижнее. Успеха не было.

Инженерные подразделения РФ пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового. Продолжаются бои за Мариуполь.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводил воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливал Николаев и Александровку из реактивных систем залпового огня.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и разведки.

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Наши ангелы-хранители

Нина Кваша - старший солдат военной медицины. Имея медицинское образование и сильную волю, она решила, что будет полезна на фронте. С первых дней войны добровольцем пошла в ВСУ, где стала боевым медиком 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. За свой нрав и бесстрашие получила позывной Амазонка. Погибла под Гостомелем, спасая бойцов под вражеским огнем. Ей было всего 23…

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