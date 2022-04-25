Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Генштаб: ЗСУ відбили атаку ворога в напрямку Запоріжжя

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 19:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти намагалися просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне

Російські окупанти намагалися просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Однак ЗСУ відбили наступ, а ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Реклама

Росіяни продовжуть наступ у Східній операційній зоні, намагаючись розгромити угруповання Об’єднаних сил та встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом. Крім того, окупанти запускають ракети по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій Україні.

"Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах", – пояснили у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.

Реклама

В районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка – Заводи та Дібровне – Курулька. Проводить заходи логістичного забезпечення угруповання окупантів.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.

В Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників в районі заводу "Азовсталь".

Реклама

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.

На тимчасово захопленій території Херсонської області, в селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність, у термін до 28 квітня, залишити населений пункт. До жителів, які не виконають наказ, буде застосовано примусову евакуацію.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар, співробітниками ФСБ Російської Федерації продовжується проведення фільтраційних заходів.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:15 25 квітня
1
Особовий склад 21 900
Особовий склад
2
Літаки 181
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артилерія 411
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1566
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
Історія героя
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38988.57

Binance Coin (BNB)

394.26

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

101.97

Theta (THETA)

2.87

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.66

Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Опитування
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти