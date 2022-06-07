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Генштаб ВСУ раскрыл данные о круглом числе отбитых атак врага на Донбассе

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 июня, 07:26
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Захватчики направляют все силы для наступления на украинские населенные пункты, но несут огромные потери
ВСУ разгромили оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ разгромили оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 7 июня российские оккупанты проводят дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное. Также захватчики направляют силы для наступления на Изюм и Славянск. Они пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина. При этом солдаты РФ несут огромные потери.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. В рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил республики в Беларуси до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении.
  • На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания сил обороны продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории РФ произведены минометные обстрелы подразделений наших войск в районах населенных пунктов Ходино и Большая Писаревка Сумской области.
  • На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.
  • На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.
  • Враг обстреливает позиции наших войск в районах населенных пунктов Базаловка, Бражковка, Грушеваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.
  • На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
  • На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.
  • Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери.
  • На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.
  • В целях усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.
  • На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты – по складам боеприпасов в Николаевской области. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.
  • В целях восстановления утраченного положения враг, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершил наступательные действия в направлении Лозовое – Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.
  • В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
  • За прошедшие сутки защитник и защитницы Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты десять атак врага, уничтожены один танк, три артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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Оккупанты несут потери в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

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Герої не вмирають!

Сбили 5 самолетов врага… Подполковник Вячеслав Ерко – командир эскадрильи 40-й бригады тактической авиации. Одним из первых вступил в воздушное сражение с российскими войсками. В этом бою было сбито 5 вражеских самолетов. Ерко пришлось катапультироваться из горящей авиамашины, но россияне повредили его парашют – летчик погиб. Ему было 36. Герой Украины. Посмертно.

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