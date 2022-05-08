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Генштаб ЗСУ: РФ накопичує сили для наступу від Ізюму на Барвінкове та Слов'янськ

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 травня, 07:13
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Також окупанти захопили північну околицю Шандриголове Донецької області
Окупанти наступають на населені пункти з Ізюма. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти наступають на населені пункти з Ізюма. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати українські міста. Водночас війська РФ зазнають величезних втрат в Україні. Також вороги намагаються заблокувати "Азовсталь" у Маріуполі та захопили північну околицю Шандриголове Донецької області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку обстановка без суттєвих змін.

  • Зберігається загроза нанесення з території Білорусії ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави.

  • Визначені підрозділи збройних сил РФ продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-російського кордону у брянській і курській областях.

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  • На Слобожанському напрямку противник зосередив основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від міста Харків. Ворог здійснював артилерійські обстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни. Для посилення оборони в районі населеного пункту Козача Лопань ворог проводив заходи з інженерного обладнання позицій.

  • На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угруповання з території РФ ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

  • Для уточнення положення наших військ противник продовжував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Ізюм та Кам’янка.

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  • На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

  • На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.

  • На Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове.

  • На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

  • Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку.

  • На Південнобузькому та Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військовим та цивільним об’єктам, проводить перегрупування і посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

  • На Криворізькому напрямку з метою виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України противник застосовував БпЛА "Орлан-10ˮ.

  • На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності "Повна".

  • Кораблі чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

  • За минулу добу зенітно ракетними підрозділами Повітряних Сил було уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА типу "Орлан", два БпЛА типу "Форпост" та дві крилаті ракети. Додатково два БпЛА типу "Орлан" було знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

  • На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ятнадцять танків, двадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованьованих автомобілів, шість автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки противника.

Окупанти зазнають втрат в Україні. Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ ліквідували понад 25 тисяч російських окупантів

Збройні сили України відзвітували про кількість загиблих російських окупантів, а також знищену техніку ворога. Так, наші захисники ліквідували вже 25 100 солдатів РФ. Також розгромлено 1122 танки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.05 орієнтовно склали:

  • Особового складу – 25 100 (+200) осіб ліквідовано
  • Танків ‒ 1122 (+12) одиниць
  • Бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) одиниць
  • Артилерійських систем – 509 (+7) одиниці
  • РСЗВ – 172 (+1) одиниця
  • Засобів ППО – 84 (+1) одиниці
  • Літаків – 199 (+0) одиниць
  • Вертольотів – 155 (+0) одиниць
  • Автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 (+8) одиниць
  • Кораблів/катерів – 11 (+0) одиниць
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17)
  • Спеціальної техніки – 38 (+0)
  • Крилатих ракет – 90 (+1)

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 7 травня
1
Особовий склад 25 100
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артилерія 509
Артилерія
7
Засоби ППО 84
Засоби ППО
8
РСЗВ 172
РСЗВ
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Кораблі/катери 11
Кораблі/катери
11
Транспорт 1934
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