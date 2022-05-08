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Генштаб ВСУ: РФ накапливает силы для наступления от Изюма на Барвенково и Славянск

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 мая, 07:13
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Также оккупанты захватили северную окраину Шандриголово Донецкой области
Оккупанты наступают на населенные пункты с Изюма. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты наступают на населенные пункты с Изюма. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские города. При этом войска РФ несут огромные потери в Украине. Также враги пытаются заблокировать "Азовсталь" в Мариуполе и захватили северную окраину Шандриголово Донецкой области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений.
  • Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.
  • Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
  • На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины на север и северо-восток от города Харьков. Враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.
  • На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки с территории РФ враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. Совершал артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны.
  • Для уточнения положения наших войск противник продолжал вести воздушную разведку в районах населенных пунктов Изюм и Каменка.
  • На Донецком направлении группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.
  • На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается возобновить наступательные действия в направлении населенного пункта Новомихайловка.
  • На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово.
  • На Мариупольском направлении продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.
  • Противник продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на указанном направлении.
  • На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
  • На Криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник применял БПЛА "Орлан-10".
  • На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная".
  • Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.
  • За предыдущие сутки зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил был поражен один вертолет Ми-28Н, семь БпЛА типа "Орлан", два БпЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты. Дополнительно два БПЛА типа "Орлан" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.
  • На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены девятнадцать танков, двадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобилей, шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники противника.

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Оккупанты несут потери в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ ликвидировали более 25 тысяч российских оккупантов

Вооруженные силы Украины отчитались о количестве погибших российских оккупантов, а также уничтоженной технике врага. Так, наши защитники ликвидировали уже 25100 солдат РФ. Также разгромлено 1122 танка. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.05 ориентировочно составили:

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  • Личного состава – 25100 (+200) человек ликвидировано
  • Танков ‒ 1122 (+12) единиц
  • Боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27) единиц
  • Артиллерийских систем – 509 (+7) единицы
  • РСЗО – 172 (+1) единица
  • Средств ПВО – 84 (+1) единицы
  • Самолетов – 199 (+0) единиц
  • Вертолетов – 155 (+0) единиц
  • Автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8) единиц
  • Кораблей/катеров – 11 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17)
  • Специальной техники – 38 (+0)
  • Крылатых ракет – 90 (+1)

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 7 мая
1
Личный состав 25 100
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артиллерия 509
Артиллерия
7
Средства ПВО 84
Средства ПВО
8
РСЗО 172
РСЗО
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Корабли/катера 11
Корабли/катера
11
Транспорт 1934
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