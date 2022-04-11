Генштаб ЗСУ: РФ втратила вже 19 500 військових та 154 літаки

Українські захисники продовжують знищувати техніку російських окупантів

У ЗСУ розповіли про втрати ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратила близько 19 500 солдатів, а також 725 танків. Минулої доби, 10 квітня, українська протиповітряна оборона знищила не менше 11 повітряних цілей російських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Втрати противника з 24.02 до 11.04:

особовий склад – близько 19 500 осіб;

танки – 725 од.;

бойові броньовані машини ‒ 1923 од.;

артилерійські системи – 347 од.;

РСЗВ ‒ 111 од.;

засоби ППО – 55 од.;

літаки – 154 од.;

гелікоптери – 137 од.;

автомобільна техніка ‒ 1387 од.;

кораблі/катери ‒ 7 од.;

цистерни з ПММ ‒ 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119.

спеціальна техніка – 25;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій" , – йдеться у повідомленні.

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За добу ЗСУ знищили літак та чотири вертольоти окупантів

Повітряні сили Збройних Сил України за добу збили літак та чотири вертольоти російських окупантів. Щодня окупанти зазнають втрат. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"10 квітня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", — інформують у ЗСУ.

Зокрема, було збито:

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один літак (Су-34);

чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);

три безпілотні літальні апарати (ОТР);

три крилаті ракети (Х-59).

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