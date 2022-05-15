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Генштаб ЗСУ: Ворог намагався прорвати оборону на Слов'янському напрямку

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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15 травня, 07:25
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Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті
Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Слов’янському напрямку окупанти намагались прорвати оборону українських військ. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах на території нашої держави з території Республіки Білорусь. У прикордонних районах не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій підрозділами збройних сил Республіки Білорусь", – йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, здійснює обстріли та завдає авіаційних ударів по території Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та пально-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

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На Харківському напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював обстріли підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Незважаючи на втрати, продовжує вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Відзначається перегрупування військ противника на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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В місті Маріуполь триває блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Загарбники не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує утримувати зайняті позиції. Основні зусилля зосереджує на веденні повітряної розвідки та обстрілах позицій Сил оборони.

Окупанти зазнали втрат

"Морально-психологічний стан у підрозділах противника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці", – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, у зв’язку зі значними втратами 810-ї окремої бригади морської піхоти чорноморського флоту в ході бойових дій на території Україні, прийнято рішення про доукомплектування бригади особовим складом з інших підрозділів, що входять до складу чорноморського флоту, зокрема членами екіпажів кораблів.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил було збито вісім повітряних цілей: сім БпЛА типу "Орлан-10", один літак.

Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, було знищено взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено вісім танків, п’ять артилерійських систем, дев’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів противника. Є у російських окупантів втрати і на інших напрямках.

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