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Генштаб ЗСУ: Ворог стягує артилерію до кордону для нарощування атак по Чернігівській області

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 травня, 07:24
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У Генштабі про ситуацію на фронті
У Генштабі про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей. Окупанти підтримують напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території Республіки Білорусь.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Основні зусилля підрозділів Білорусі були зосереджені на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку тривають заходи посиленої охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. За наявною інформацією противник здійснює перекидання у прикордонні райони Брянської області додаткових підрозділів артилерії для нарощування провокаційних обстрілів населених пунктів Чернігівській області, що розташовані поблизу державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.

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На Харківському напрямку наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на недопущенні просування наших військ в районі населеного пункту Веселе.

"У Воронезькій та Білгородській областях РФ, продовжено до 25 травня 2022 року дію підвищеного рівня терористичної загрози", – додали у Генштабі.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над населеним пунктом Рубіжне.

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На Лиманському напрямку підрозділи ворога намагалися закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхове та в районі населеного пункту Комишуваха, успіху не мали.

На Курахівському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямку населеного пункту Мар’їнка.

Росія продовжила завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджувала на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь". З метою встановлення повного контролю над містом та придушення спротиву Українських захисників і захисниць застосовує стратегічну авіацію. Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів артилерійські обстріли підрозділів українських військ по всій лінії та повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Південнобузькому напрямку окупаційні підрозділи активних бойових дій не здійснювали, обстрілювали підрозділи наших військ зі ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Котляреве, Ганнівка і Осокорівка.

Втрати окупантів

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ, Повітряних Сил та Десантно-штурмових військ було уражено сім повітряних цілей: п’ять БпЛА типу "Орлан-10", один вертоліт Ка-52 та одну крилату ракету.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

Тільки на Донецькому та Луганському напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника.

У Генштабі додали, що ворог має втрати і на інших напрямках.

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