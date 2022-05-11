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В Нацгвардії вперше назвали втрати з початку війни

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 травня, 17:32
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Українська сторона практично не розголошує відомостей про кількість загиблих військових
У Нацгвардії повідомили кількість загиблих та поранених з початку війни.
У Нацгвардії повідомили кількість загиблих та поранених з початку війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого загинули понад півтисячі військовослужбовців Національної гвардії. Ще майже 1700 нацгвардійців отримали поранення за цей час.

Про таке під час брифінгу повідомив начальник оперативного управління штабу Головного управління НГУ Олексій Надточий.

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Він уточнив, що військовослужбовці загинули, виконуючи бойові завдання.

"На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Нацгвардії складають санітарними – 1697 військовослужбовців, безповоротними – 501 військовослужбовець", – сказав він.

Втрати української сторони

За час повномасштабної війни було лише два повідомлення від президента Володимира Зеленського про втрати українських військових.

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Так, 12 березня президент повідомив про 1300 загиблих захисників України.

А більш ніж через місяць, 16 квітня, Зеленський заявив, що загинули близько 2500-3000 українських військовослужбовців.

Водночас, президент заявляв, що Україна "завдає окупантам таких втрат, яких вони і в страшному сні не бачили".

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Втрати російської армії

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 26350 (+350) осіб
  • танки – 1187 (+17);
  • артилерійські системи – 528 (+9);
  • РСЗВ – 185;
  • засоби ППО – 87;
  • літаки – 199;
  • гелікоптери – 160 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);
  • крилаті ракети – 94;
  • кораблі / катери – 12;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);
  • бойові броньовані машини – 2856 (+48);
  • спеціальна техніка – 41.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26350
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 160
Гелікоптери
4
Танки 1187
Танки
5
ББМ 2856
ББМ
6
Артилерія 528
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 380
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1997
Транспорт
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