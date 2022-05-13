Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Генштаб ВСУ: Враг стягивает к границе артиллерию для наращивания атак по Черниговской области

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 мая, 07:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Начались семьдесят девятые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению
В Генштабе о ситуации на фронте
В Генштабе о ситуации на фронте / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

РФ не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Одновременно оккупанты поддерживают напряженность в Приднестровском регионе Республики Молдова и на территории Республики Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Реклама

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил. Основные усилия подразделений Беларуси были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении продолжаются мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, противник осуществляет опрокидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных действий.

Реклама

На Харьковском направлении наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.

"В Воронежской и Белгородской областях РФ, продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы", – добавили в Генштабе.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточение основных усилий на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное.

Реклама

На Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели.

На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.

Россия продолжила наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивались на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". В целях установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии и воздушную разведку с применением БПЛА.

На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не совершали, обстреливали подразделения наших войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

Потери оккупантов

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск было поражено семь воздушных целей: пять БПЛА типа "Орлан-10", один вертолет Ка-52 и одна крылатая ракета.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за прошедшие сутки отбито восемнадцать атак врага, уничтожены тринадцать танков, восемь артиллерийских систем, двадцать семь единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника.

В Генштабе добавили, что враг понес потери и по другим направлениям.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
Save Life
Советы врача
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 12 мая
1
Личный состав 26650
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 161
Вертолеты
4
Танки 1195
Танки
5
ББМ 2873
ББМ
6
Артиллерия 534
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 191
РСЗО
9
БПЛА 398
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2019
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
Слава Украине!
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30470.34

Binance Coin (BNB)

306.85

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

69.15

Theta (THETA)

1.38

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,74
42,63
32,36
-
-
44,74
-
-
37,59
42,59
31,50
-
37,68
42,63
32,97
-
-
49,00
-
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,38
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,85 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.42

Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять