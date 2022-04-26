Генштаб ЗСУ: За два місяці війни Росія втратила 22 100 військових

Українські військові знищили також 2308 бойових броньованих машин окупантів

У Генштабі повідомили про знищення 918 танків супротивника. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти з початку свого повномасштабного вторгнення до України втратили вже близько 22 100 військових і 918 танків.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація

У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.04 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 22 100 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 918 (+34) од.;

бойових броньованих машин ‒ 2308 (+50) од.;

артилерійських систем – 416 (+5) од.;

РСЗВ – 149 (+0) од.;

засобів ППО – 69 (+0) од.;

літаків – 184 (+3) од.;

гелікоптерів – 154 (+0) од.;

автомобільної техніки – 1643 (+77) од.;

кораблів/катерів – 8 (+0) од.;

цистерн із ПММ – 76 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 205 (+4);

спеціальної техніки – 31 (+3);

пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

У Генштабі також заявили, що дані уточнюються.

Фото – Генштаб ЗСУ.

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Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати наші міста та намагаються просуватися на південь. Розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter повідомила про те, що в планах у ворога – напад на Запоріжжя.

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