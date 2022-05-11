Гончаренко розповів, чому Путін вирішив знищити Одесу

Одеса спочатку була однією з ключових цілей Путіна

Росія цинічно знищує легендарну Одесу. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін зрозумів, що його війська не зможуть взяти Одесу, тому почав знищувати легендарне місто. Про це народний депутат Олексій Гончаренко розповів ведучим Людмилі Добровольській і Василю Пехньо в ефірі проекту "Україна разом" на youtube-каналі "Україна 24".

"Ймовірно, Путін зрозумів, що після знищення крейсера "Москва" не зможе взяти Одесу, тож він почав її знищувати", – сказав Гончаренко.

Реклама

Нардеп підкреслив, що знищення міста відбувається цинічно, а кількість ракетних обстрілів збільшується з кожним днем.

"Дуже цинічно, коли Путін однією рукою покладає квіти до каменю з написом "Одеса" біля Кремля, поклоняється пам'яті міста-героя, а іншою рукою кидає ракети на Одесу, вбиває одеситів та знищує легендарне місто гіперзвуковою ракетою "Кинжал". Однією рукою кладе квіти , а другою встромляє кинджал у спину Одесі та одеситам"., – сказав Гончаренко.

Нардеп упевнений, що Одеса спочатку була однією з ключових цілей Путіна.

Реклама

"Вчора на Червоній площі він знову згадував чотири українські міста: Київ, Харків, Севастополь та Одесу. Одесу відзначив окремо. Ми розуміємо з яких причин. Дуже важливі стратегічні та економічні причини. Одеса – це найбільше місто на березі Чорного моря, дуже потужне транспортний вузол, центр експорту аграрної продукції. Від того, як працює одеський порт, залежать життя мільйонів людей по всьому світу", – сказав Гончаренко.

Депутат також додав, що через блокування Росією Чорного моря у світі вже виникла загроза підвищення цін на продукти та голод.

Реклама

Нагадаємо, в Одесі через ракетного удару, завданого 7 травня, постраждали 252 квартири На території багато вибитого скла та рам.

Також ми повідомляли, що три російські ракети типу "Кинжал" потрапили в об'єкти туристичної інфраструктури Одеської області та зруйнували п'ять будівель.

Читайте також: