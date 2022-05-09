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Грицак передбачив долю РФ після війни: сценарій 1991 року повториться

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 травня, 00:36
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Захід буде диктувати реформи Кремлю
Грицак розповів, які проблеми будуть у РФ після війни/Фото: колаж: "Сьогодні"
Грицак розповів, які проблеми будуть у РФ після війни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Після поразки Росії у війні з Україною, її може очікувати колапс. РФ буде дуже ослаблена, на неї чекає сценарій 1991 року.

Про це історик Ярослав Грицак розповів телеведучим каналу "Україна 24" Євгенію Кисельову і Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEDOM.

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Деталі

Відомий історик Ярослав Грицак здійснив власний прогноз того, що може очікувати Росію після поразки у війні з Україною – це буде колапс.

"Росія вийде з цієї війни дуже ослабленою, буде колапс, сценарій 1991 року. І в цих умовах можна буде диктувати певні умови в замін за санкції. Західна Європа ніколи б не стала тією Європою, яка в нас зараз є, якби не було плану Маршала. Тому що план Маршала це не тільки економічна складова, дуже важливі були політичні реформи", — сказав Грицак.

План Маршала мав за мету зупинити наступ радянської армії, яка після 1945 року могла увійти до Парижа. Європа була в руїнах і Європа була авторитарною. Знадобився час, щоб відродити ліберальну демократію, насамперед дати віру в неї.

"Я уявляю собі, що Україна буде мати план Маршала, який дуже сильно допоможе Україні стати на ноги, зробити політичні реформи, але щось подібне буде і з Росією. Тому що Росія повинна скасовувати санкції, а санкції можна скасувати тільки взамін на окремі політичні вимоги", — зазначив Грицак.

Грицак вважає, що у 1991 році Захід став жертвою легкої перемоги. Тоді була ейфорія, вважали, що більше подібне не повториться, але повторилося. Перемога зараз буде іншою і вона не буде м'яка, вона буде мати свою ціну:

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"Частина ейфорії, про яку ми зараз говоримо, полягала в тому, що була віра, що Росія справиться з реформами. Це було після п'яти років Горбачова. І Єльцин також заявляв, що буде рухати Росію в нормальний бік, це стане нормальна країна європейського зразка. Тому була віра, звісно, ілюзорна віра, бо ми зараз розуміємо, що вірити не можна було. Тому що історія показує інше, що після коротких періодів російських реформ завжди приходить період довгих реакцій, створення воєнних, авторитарних, тоталітарних режимів".

Захід надто погано знає російську історію, наголошує історик. Лунали голоси, які попереджали що російський маятник може знову почати рухатися в інший бік, але на це ніхто не зважав, була ейфорія. Грицак висловлює віру в те, що зараз історію вже будуть розуміти краще, бо її ігнорування має високу ціну:

"Зараз треба зробити все, щоб за двадцять-тридцять років у нас не було нового Путіна. Це дуже важливо, бо маятник далі рухається, його ніхто не зупинив. А для того, щоб зупинити цей маятник російський, цей відкат весь час після короткого періоду реформ, дуже довгий відкат, дуже тяжкий відкат, дуже темний відкат, потрібні спеціальні стратегічні рішення".

Серед таких рішень історик називає своєрідну дерусифікацію Росії, як була денацифікація Німеччини. Повинна проводитися ідеологічна робота, щоб Росія назавжди відмовилася від ідеї великої Росії-Русі. Це передбачає багато праці, можливо, перепис підручників, знімання фільмів тощо.

"Друге дуже важливе – демілітаризація Росії. Які форми вона набере я не знаю, але щоб не можна було уявити собі таку ситуацію, коли одна людина із не зовсім нормальною психікою і здоров'ям може вирішувати долю всього світу, маючи доступ до кнопки. Теж ненормальна ситуація", — сказав Грицак.

Важко передбачити майбутнє Росії, зазначає Грицак, чи втримається вона у своїх кордонах. Проте якщо втримається, то необхідно здійснити федералізацію Росії. Те чим Путін погрожував Україні треба зробити із Росією, наголошує історик. Адже Росія Федерація лише на папері, а не на ділі. Тому треба максимально обмежити центральне управління й дати більше свободи автономіям. Але самі росіяни це не зроблять, має бути хтось іззовні:

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"Я не знаю хто, але умовно кажучи, колективний Захід. Ключова умова для зняття санкцій. Зняти санкції буде дуже тяжко, санкції швидко не знімаються, має бути переговорний процес: ви робите це і за це знімаються санкції".

Світ, трактує Грицак, вже не буде таким, яким був до 24 лютого. Буде інша геополітична ситуація, яка потребуватиме нових політичних інституцій. Зокрема серйозне реформування ООН, можлива й поява нових організацій.

"Це цілий пакет. Але цей пакет повинен включати обов'язково і Україну, і Росію. Дуже важливо. Якщо ми говоримо про примирення між двома країнами, має бути ще третя сторона, тому що я не вірю, що Україна і Росія можуть простота так взяти і примиритися. Це дуже велика робота, до речі, робота затратна, дуже багато зусиль вона потребує. Звісно має бути моральна оцінка, має бути позиція церков, інтелігенції", — додав Грицак.

Але цього недостатньо, підсумовує історик, адже важливо, щоб це були справді централізовані зусилля декількох сторін.

Зеленський назвав три головні пункти для перемоги України

Президент України Володимир Зеленський у день пам’яті та примирення звернувся до країн Великої сімки. Він подякував за надану Україні підтримку та розповів, що потрібно нашій країні для перемоги над російським загарбником.

Перше – це зброя. Президент наголосив, що як і у час Другої світової війни, сьогодні доля свободи вирішується саме на полі бою. Отже, Україна, має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію.

Друге – це санкції. Спеціальна міжнародна група експертів, під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака розробила План дій, щодо посилення санкцій проти Росії за цю війну. Зеленський наголосив, що потрібно його реалізувати.

Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни.

"Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті", – пояснив Зеленський.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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