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Грицак предсказал судьбу РФ после войны: сценарий 1991 повторится

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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9 мая, 00:36
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Запад будет диктовать реформы Кремля
Грицак рассказал, какие проблемы будут у РФ после войны/Фото: коллаж: "Сегодня"
Грицак рассказал, какие проблемы будут у РФ после войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

После поражения России в войне с Украиной, ее может ожидать коллапс. РФ будет очень ослаблена, ее ждет сценарий 1991 года.

Об этом историк Ярослав Грицак рассказал телеведущим канала "Украина 24" Евгению Киселеву и Екатерине Федотенко в эфире проекта FREEDOM.

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Известный историк Ярослав Грицак осуществил свой прогноз того, что может ожидать Россию после поражения в войне с Украиной – это будет коллапс.

"Россия выйдет из этой войны очень ослабленной, будет коллапс, сценарий 1991 года. И в этих условиях можно будет диктовать определенные условия в замене за санкции. Западная Европа никогда бы не стала той Европой, которая у нас сейчас есть, если бы не было плана Маршала. Потому что план Маршала это не только экономическая составляющая, очень важны были политические реформы", — сказал Грицак.

План Маршала имел целью остановить наступление советской армии, которая после 1945 года могла войти в Париж. Европа была в развалинах и Европа была авторитарной. Потребовалось время, чтобы возродить либеральную демократию, прежде всего верить в нее.

"Я представляю себе, что у Украины будет план Маршала, который очень сильно поможет Украине стать на ноги, сделать политические реформы, но что-то подобное будет и с Россией. Потому что Россия должна отменять санкции, а санкции можно отменить только взамен на отдельные политические требования", — отметил Грицак.

Грицак считает, что в 1991 году Запад стал жертвой лёгкой победы. Тогда была эйфория, считавшая, что больше подобное не повторится, но повторилось. Победа сейчас будет другой и она не будет мягкая, она будет иметь свою цену:

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"Часть эйфории, о которой мы сейчас говорим, заключалась в том, что была вера, что Россия справится с реформами. Это было после пяти лет Горбачева. И Ельцин также заявлял, что будет двигать Россию в нормальную сторону, это станет нормальная страна европейского образца. Поэтому была вера, конечно, иллюзорная вера, потому что мы сейчас понимаем, что верить нельзя было. Потому что история показывает другое, что после коротких периодов российских реформ всегда приходит период долгих реакций, создание военных, авторитарных, тоталитарных режимов".

Запад слишком плохо знает российскую историю, отмечает историк. Раздавались голоса, которые предупреждали, что российский маятник может снова начать двигаться в другую сторону, но на это никто не считался, была эйфория. Грицак выражает веру в то, что сейчас историю уже будут понимать лучше, потому что ее игнорирование имеет высокую цену:

"Сейчас нужно сделать все, чтобы за двадцать-тридцать лет у нас не было нового Путина. Это очень важно, потому что маятник дальше двигается, его никто не остановил. А для того чтобы остановить этот маятник российский, этот откат все время после короткого периода реформ, очень длинный откат, очень тяжелый откат, очень темный откат, требуются специальные стратегические решения.

Среди таких решений историк называет своеобразную дерусификацию России, как была денацификация Германии. Должна проводиться идеологическая работа, чтобы Россия навсегда отказалась от идеи великой России-Руси. Это предполагает много труда, возможно, перепись учебников, съемки фильмов и т.п.

"Второе очень важное — демилитаризация России. Какие формы она наберет я не знаю, но чтобы нельзя было представить себе такую ситуацию, когда один человек с не совсем нормальной психикой и здоровьем может решать судьбу всего мира, имея доступ к кнопке. Тоже ненормальная ситуация", — сказал Грицак.

Трудно предсказать будущее России, отмечает Грицак, удержится ли она на своих границах. Но если удержится, то нужно выполнить федерализацию России. То, чем Путин угрожал Украине, нужно сделать с Россией, отмечает историк. Россия ведь Федерация только на бумаге, а не на деле. Поэтому нужно максимально ограничить центральное управление и дать больше свободы автономиям. Но сами россияне это не сделают, должен быть кто-то извне:

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"Я не знаю кто, но условно говоря коллективный Запад. Ключевое условие для снятия санкций. Снять санкции будет очень тяжело, санкции быстро не снимаются, должен быть переговорный процесс: вы делаете это и за это снимаются санкции".

Мир, трактует Грицак, уже не будет таким, каким был до 24 февраля. Будет другая геополитическая ситуация, которая потребует новых политических институтов. В частности, серьезное реформирование ООН, возможно и появление новых организаций.

"Это целый пакет. Но этот пакет должен включать обязательно и Украину, и Россию. Очень важно. Если мы говорим о примирении между двумя странами, должна быть еще третья сторона, потому что я не верю, что Украина и Россия могут простота так взять и примириться. Это очень большая работа, кстати, работа затратная, очень много усилий она нуждается. Конечно должна быть моральная оценка, должна быть позиция церквей, интеллигенции", — добавил Грицак.

Но этого недостаточно, заключает историк, ведь важно, чтобы это были централизованные усилия нескольких сторон.

Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти и примирения обратился к странам Большой семерки. Он поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.

Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.

Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.

"Так же как после Второй мировой войны, План Маршалла сыграл историческую роль в восстановлении Европы и создании новых условий для развития и роста, нужен подобный План сейчас. Чтобы мир увидел, что свобода побеждает не только на поле боя, но и в жизни", – объяснил Зеленский.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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