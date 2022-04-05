ГУР опублікувало список військових РФ, які вбивали українців під Києвом

Воєнні злочинці – військовослужбовці 96-ї окремої розвідувальної бригади

З'явився список окупантів, які влаштували звірячі вбивства під Києвом. Фото: колаж "Сьогодні"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських окупантів, які скоїли воєнні злочини проти українців у Київській області.

Відповідний список розмістили на сайті ГУ розвідки Міноборони України.

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Воєнні злочинці, які взяли участь у скоєнні воєнних злочинів проти народу України в Київській області – військовослужбовці 96-ї окремої розвідувальної бригади.

"96-та окрема розвідувальна бригада 1-ї танкової армії Західного військового округу. Військова частина № 52634 м. Нижній Новгород. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", – написали в ГУР.

Весь список військовослужбовців 96-ї окремої розвідувальної бригади можна переглянути за посиланням.

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