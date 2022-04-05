Зеленський: РФ звинувачуватиме всіх, щоб виправдати себе

Президент Володимир Зеленський поділився з Радою безпеки ООН думками щодо спроб РФ уникнути покарання та відповідальності за воєнні злочини в Україні. За словами глави держави, Росія звинувачуватиме всіх, аби виправдати себе.
Про це Зеленський повідомив під час виступу в ООН 5 квітня.
За словами президента, масові вбивства у Бучі – це лише один приклад звірств російських окупантів у нашій країні. Він заявив, що світ ще побачить наслідки їхніх злочинів у десятках інших громад.
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"Ви чудово знаєте, що говоритимуть представники Росії на ці звинувачення у злочинах. Вони це вже неодноразово говорили... Вони звинувачуватимуть усіх, аби виправдати себе. Говоритимуть, що є різні версії, а правду неможливо встановити. Будуть говорити, що тіла підкинули, а відео постановочні", – наголосив Зеленський.
Глава держави вважає, що сучасні технології дозволять встановити істину.
"Зараз 2022 рік, є безперечні докази, супутникові знімки та можливість провести прозоре розслідування", – додав Зеленський.
Росія відповість за всі звірства в Україні: ЄС засудив "бучанську різанину"
Відповідальність за злочини, які окупанти скоїли на території України, мають нести не тільки вони, а й політичне та військове керівництво Росії.
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Бореля від імені всіх країн Євросоюзу, яку оприлюднено сьогодні на сайті Європейської Ради.
ЄР засуджує звірства, скоєні російськими збройними силами у низці окупованих українських міст, які наразі звільнені.
"Свідчення величезної кількості загиблих та поранених серед цивільного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства у місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі", – йдеться у заяві.
Також наголошується, що Євросоюз повністю підтримує розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, започатковані прокурором Міжнародного кримінального суду, а також Комісією ООН з розслідування таких злочинів.
"Бучанська різанина"
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деякі з них підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які скоїли військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.