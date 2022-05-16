Джерела у Євросоюзі озвучили дві дати відповіді на заявку України

Україна може претендувати на статус "потенційного кандидата" у члени Євросоюзу

Єврокомісія дасть відповідь на заявку України про вступ до ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська комісія 8 або 15 червня представить свій вердикт щодо заявки України, Молдови та Грузії на набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на своїй сторінці у Twitter.

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"Статус "потенційного кандидата" для України є більш імовірним і прийнятним для деяких країн-членів ЄС, що ставить країну в один ряд з Боснією та Косово", – повідомив журналіст.

European Commission will present its opinion on the EU application of #Ukraine , #Moldova & #Georgia either on 8 or 15 June. A "potential candidate" status for ?? is more likely & aceptable to some EU members states, putting the country in the same "basket" as Bosnia & Kosovo. - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 16, 2022

Заявка України щодо членства у ЄС

Президент Володимир Зеленський 28 лютого звернувся до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання України до ЄС за спеціальною процедурою.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн відповіла, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС. Водночас, віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що прийняття України до Європейського Союзу поки не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу.

1 березня Європарламент ухвалив заявку України на вступ до Євросоюзу.

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9 травня Україна зробила важливий крок на шляху до Євросоюзу – передала Єврокомісії відповіді на опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС.