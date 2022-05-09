Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зеленський: Україна зробила дуже важливий крок на шляху до ЄС

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 23:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент звернувся до громадян у черговому відеозверненні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 9 травня, Україна зробила ще один дуже важливий крок на шляху до Європейського Союзу – передала другу частину відповідей на опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС.

Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Реклама

Важливий крок

"Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху до Європейського Союзу. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС. Зазвичай на це йдуть місяці та місяці. Але ми зробили все за лічені тижні", – сказав він.

Також президент заявив, що саме сьогодні, 9 травня, мав розмову про європейську інтеграцію України і з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, і з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен.

"Розраховуємо у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття нашою країною статусу кандидата у члени ЄС. Подякував президентці Єврокомісії й за роботу по створенню Трастового фонду для відбудови України після війни", – сказав він.

За словами Зеленського, Шарль Мішель відвідав сьогодні Одесу, побачивши на власні очі, що "означає заблоковане море". Президент зазначив, що вперше за десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, а також звичайної портової роботи.

"Без нашого аграрного експорту десятки країн у різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. Це прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно – усім європейцям через дієве примушування Росії до того, щоб вона зупинила війну", – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів і про зустріч у Києві з генеральним секретарем Ради Європи, пані Марією Пейчинович-Бурич. Зокрема, сторони обговорили, що можна зробити для миру в Україні і Європі за допомогою інструментів цієї поважної інституції.

Реклама

"День Європи. І День перемоги над нацизмом. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться російська держава. Це історична відповідальність для Росії", – сказав він.

Крім цього, Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає Харківщину, Донбас, південь країни:

"Хто не здається і чекає український прапор в усіх тих містах, які тимчасово – я підкреслюю це: тимчасово – захоплені окупантами. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та всі інші міста і громади".

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного розгляд заявки України на членство в ЄС.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 9 травня
1
Особовий склад 25650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артилерія 513
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1970
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”
Історія героїні
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31029.68

Binance Coin (BNB)

310.08

Dogecoin (DOGE)

0.11

Litecoin (LTC)

80.72

Theta (THETA)

1.81

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,91 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти