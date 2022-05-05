З Маріуполя по гуманітарному коридору евакуювали ще понад три сотні людей

Більшість із них – це жінки, діти та люди похилого віку

Мер Маріуполя заявив, що зараз триває боротьба за порятунок кожної людини / Фото: Колаж: Сьогодні, dw.com

Маріупольським гуманітарним коридором було евакуйовано 344 людини – вони приїхали до Запоріжжя вчора, 4 травня, пізно ввечері.

Про це в Telegram повідомила Маріупольська міська рада.

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"Евакуацію потрібно продовжувати"

Як зазначається, більшість із цих людей – це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя. Евакуація відбулася за підтримки місії ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що зараз іде боротьба за порятунок кожної людини:

"Дякую міжнародним партнерам, які залучені в організацію гуманітарних коридорів. Особлива подяка президенту України Володимиру Зеленському та Ірині Верещук за врятовані життя маріупольців. Евакуацію потрібно продовжувати та докладати максимум дипломатичних зусиль на цьому шляху".

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Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Сьогодні, 5 травня, вирушить лише один.

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