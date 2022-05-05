Из Мариуполя по гуманитарному коридору эвакуировали еще более трехсот человек

По Мариупольскому гуманитарному коридору было эвакуировано 344 человека – они приехали в Запорожье вчера, 4 мая, поздно вечером.
Об этом в Telegram сообщил Мариупольский городской совет.
"Эвакуацию нужно продолжать"
Как отмечается, большинство из этих людей – это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя. Эвакуация прошла при поддержке миссии ООН и Международного Комитета Красного Креста.
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Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что сейчас идет борьба за спасение каждого человека:
"Благодарю международных партнеров, которые вовлечены в организацию гуманитарных коридоров. Особое спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому и Ирине Верещук за спасенные жизни мариупольцев. Эвакуацию следует продолжать и прилагать максимум дипломатических усилий на этом пути".
Напомним, "Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. Сегодня, 5 мая, отправится только один.
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