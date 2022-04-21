З Маріуполя вдалося вивезти людей, евакуація триває – Верещук

Безпекова ситуація складна і можливі зміни, тому слід стежити за офіційними повідомленнями

Ірина Верещук заявила, що з Маріуполя намагаються евакуювати людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Стосовно гуманітарного коридору з Маріуполя 20 квітня: з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Евакуація місцевих мешканців триває у четвер, 21 квітня.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"По вчорашньому гуманітарному коридору з міста вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Вони заночували в Бердянську і зараз прямують на Василівку. Скоро чекаємо їх у Запоріжжі", – написала вона.

Верещук заявила, що сьогодні, 21 квітня, у Маріуполі триває евакуація жінок, дітей та людей похилого віку. Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті" о 14:00.

"Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями", – додала віцепрем'єр.

Обстановка у Маріуполі

Захисники Маріуполя попросили через західних журналістів організувати евакуацію мирних жителів міста за посередництва третьої країни, оскільки до Росії жодної довіри немає. Про це заявив командир 36 бригади морської піхоти України Сергій Волина, звернувшись до журналістів американського телеканалу CNN.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих Росією цивільних та військових у Маріуполі на полонених росіян.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор з Маріуполя 20 квітня не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню.

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