У Маріуполі окупанти не лише бомбять "Азовсталь", а й хаотично б'ють по житловому сектору – радник мера

Загарбники обстрілюють ділянку міста, до якої відкрили доступ цивільним

Окупанти хаотично обстрілюють житловий сектор Лівобережного району Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби "Азовсталь", але й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі у вівторок, 19 квітня.

"Окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії та танків продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору Лівобережного району по лінії від бульвару Меотіди", – написав Андрющенко.

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Радник мера зазначив, що російські загарбники цілеспрямовано б'ють тією ділянкою міста, в яку вчора відкрили доступ громадянським для збирання речей із будинків.

"З урахуванням обов'язкових білих стрічок, якими росіяни позначають себе, окупанти продовжують використовувати громадянське населення як приманку для українських снайперів", – розповів він.

Андрющенко також додав, що у зв'язку з початком потужнішого наступу на сході України спостерігається тенденція ротації російських військових на найманців із так званої "ДНР".

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"З цим виникла нова хвиля мародерства з боку російських військових. Вони масово розкривають уцілілі квартири та вивозять майно – переважно побутову техніку. Нічого нового для росіян – крадіжка та підлість", – підсумував радник мера.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти продовжують бомбардувати "Азовсталь" у Маріуполі хоча знають, що там залишається мирне населення. Ціною крові маріупольців Москва хоче оголосити про перемогу.

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Також ми інформували, що Віктор Медведчук запропонував Зеленському та Путіну обміняти його на захисників та жителів Маріуполя.