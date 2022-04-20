Україна готова на будь-який формат обміну своїх у Маріуполі – Зеленський

Наразі ведеться оборона на одному об'єкті, на заводі "Азовсталь", де перебувають військові та цивільні особи, які потрапили в пастку війни

Російські окупанти продовжують бомбити місто / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих РФ цивільних та військових у Маріуполі на росіян.

Про це глава держави заявив у Telegram.

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"Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей, російських військових, яких вони залишили. І трупи залишили, і поранених людей вони кинули. Тому ми готові заради наших людей, як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну", – заявив Зеленський на брифінгу з президентом Європейської ради у Києві.

Ситуація у Маріуполі