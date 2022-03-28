Через війну Росії проти України загинуло понад 1100 мирних жителів – ООН

Жертвами російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення стали 1119 мирних громадян. Ще 1790 людей було поранено.
Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини. Вони охоплюють період з 24 лютого по 27 березня.
Із загальної кількості вбитих цивільних – 224 чоловіки, 168 жінок, 15 дівчаток, 32 хлопчики. Стать ще 628 дорослих та 52 дітей наразі не встановлено.
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Із загальної кількості поранених – 201 чоловік, 150 жінок, 32 дівчинки та 24 хлопчики. Стать ще 1313 дорослих та 70 дітей поки не встановлено.
Жертви окупантів
- З початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 139 дітей, ще понад 205 поранено. Діти постраждали у Київській та Запорізькій областях. Також військові РФ повністю зруйнували 74 навчальні заклади.
- У Харківській області у боях із російськими окупантами загинув лідер та командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" – Георгій Тарасенко. До повномасштабної війни він брав участь у боях на Донбасі, а тепер захищав Харківську область.
- У Києві через масові обстріли російських окупантів за місяць загинули 75 мирних жителів, з них чотири дитини, поранено 307 цивільних та 16 дітей. Крім того, за місяць у столиці також пошкоджено 87 житлових будинків.
- Війська РФ вночі обстріляли село біля Балаклії, загинули дві жінки та дві дитини.