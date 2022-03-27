Окупанти вбили майже 140 дітей, ще 205 поранили

Російські військові обстрілюють українські міста, у результаті гинуть мирні жителі, зокрема діти – в Офісі генпрокурора підрахували, скільки неповнолітніх жертв в Україні

Через війну загинуло десятки дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 139 дітей, ще понад 205 поранено. За вчорашню добу, 26 березня діти постраждали у Київській та Запорізькій області. Також військові РФ повністю зруйнували 74 навчальні заклади.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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26 березня двоє дітей отримали поранення через обстріл окупантами Мелітополя Запорізької області. Також військові РФ відкрили вогонь по місту Боярка на Київщині, дитина отримала поранення.



25 березня 2022 року окупанти обстріляли село Велика Олександрівка на Херсонщині з важкої артилерії. У результаті загинула 4-річна дитина.

У яких областях найбільше постраждалих дітей:

Київській – 65;

Харківській – 45;

Донецькій – 53;

Чернігівській – 38;

Миколаївській – 29;

Луганській – 25;

Херсонській – 21;

Запорізькій – 19;

Житомирській – 15;

Сумській – 14 областей.

У столиці ворожі війська поранили 16 дітей.

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Щоденні бомбардування та обстріл привели до пошкодження 733 навчальних закладів. 74 із них зруйновані повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Однак ці дані не є остаточними: оглянути всі місця неможливо через постійні обстріли та тимчасову окупацію міст.

Кожна друга дитина України стала біженцем

Через війну кожна друга українська дитина змушена була залишити свій будинок та стати тимчасово переміщеною особою.

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У заяві ЮНІСЕФ сказано, що 4,3 мільйона дітей було перевезено, що становить понад половину дитячого населення України, яке, за оцінками, становить 7,5 мільйона людей. У цю цифру входять понад 1,8 мільйона дітей, перевезених батьками до сусідніх країн як біженці, та 2,5 мільйона дітей, які також є внутрішньо переміщеними особами в Україні.