Виснажені, але живі: як відбувалася евакуація поранених захисників з "Азовсталі" (фото)

Важкопоранених доправили до медичного закладу у Новоазовську

Українських бійців евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko, колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 16 травня, із заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медичного закладу у Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Для подальшого повернення українських захисників додому буде здійснено процедуру обміну. Щоб евакуювати оборонців, які все ще залишаються на території "Азовсталі", тривають заходи з порятунку спільно з держорганами України.

"На жаль, ми не маємо можливості деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу — зберегти життя оборонців Маріуполя", — йдеться у повідомленні Міноборони.

Своєю чергою, агентство Reuters зафіксувало процес довгоочікуваної евакуації українських захисників з "Азовсталі".

Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko Українських захисників евакуювали з "Азовсталі"/Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko 1 /18

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Зеленський розповів про евакуацію наших бійців із "Азовсталі"

"Щодо ситуації в Маріуполі. Завдяки діям українських військових – ЗСУ, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені, їм надається допомога", — сказав Зеленський.

Президент додав:

"Українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими і розвідкою. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу", — зазначив глава держави.

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