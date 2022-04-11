Кожне місто Луганської області постраждало від обстрілів окупантів – Гайдай

Ворог активно атакує Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Золоте

Ворог продовжує атакувати Луганщину / Фото: Колаж: Сьогодні

Ворог обстріляв кожне місто Луганської області. В регіоні не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він зазначив, шо атаку під Золотим відбито. Однак область значно постраждала від атак окупантів.

"Чи знають про це росіяни? Так, у них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади з харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "Русский мир", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по будинках", – повідомив Гайдай.

Багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.

У Сєвєродонецьку обстрілами зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.

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ЗСУ дають відсіч окупантам

Водночас на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника.

Підрозділи ПВО збили три вертольоти та два безпілотні літальні апарати загарбників.

Загалом протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку. Знищили 39 танків, 70 одиниць броньованої та 55 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, 17 безпілотних літальних апаратів, чотири літаки, шість вертольотів та п’ять крилатих ракет противника.

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