Каждый город Луганской области пострадал от обстрелов оккупантов – Гайдай

Враг активно атакует Лисичанск, Северодонецк и Золотое

Враг продолжает атаковать Луганскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

Враг обстрелял каждый город Луганской области. В регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он отметил, что атака под Золотым отбита. Однако область значительно пострадала от атак оккупантов.

"Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продовольствием. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали бить по домам", – сообщил Гайдай.

Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.

В Северодонецке обстрелами разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.

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ВСУ дают отпор оккупантам

В то же время на линии фронта Луганской области и Донбасса отбиты четыре атаки врага – уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной техники, шесть военных автомобилей и восемь артиллерийских систем противника.

Подразделения ПВО сбили три вертолета и два беспилотных летательных аппарата захватчиков.

Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 39 танков, 70 единиц бронированной и 55 единиц автомобильной техники, 22 артиллерийские системы, 17 беспилотных летательных аппаратов, четыре самолета, шесть вертолетов и пять крылатых ракет противника.

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